Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Laha archiviato una stagione negativa in cui soltanto in alcune occasioni è riuscita a tenere testa alla scatenata Mercedes, le Rosse non sono mai state in grado di lottare per il titolo iridato e ora bisognerà lavorare alacremente per preparare una monoposto all’altezza della situazione per il prossimo anno. Il 2020 deve rappresentare la stagione del riscatto per il Cavallino Rampante, l’obiettivo è quello di riportare a casa il Mondiale F1 dopo addirittura 13 anni di digiuno (l’ultimo trionfo risale ai tempi di Kimi Raikkonen nel 2007). La Scuderia di Maranello deve però iniziare a pensare anche alquando entrerà in vigore un nuovo regolamento rivoluzionario e quando al volante delle due vetture potrebbero esserci dei nuovi. Charles Leclerc sarà confermatissimo salvo cataclismi ma accanto al monegasco non dovrebbe più esserci Sebastian, il ...

OA_Sport : F1, Ferrari e il rebus piloti per il 2021: chi sostituirà Vettel? Sogno Hamilton, ipotesi Sainz, suggestione Shumac… -