Eva Henger atomica | in bikini si vede tutto FOTO

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Evaè sempre una bellezza: gambe lunghe e meravigliose, sguardo felino, capelli biondi e fisico da urlo. Non le manca nulla è una donna fantastica. Ultimamente sembrava aver chiarito con Mercedesze il suo fidanzato Lucas Peracchi, ma la situazione è tornata ad essere nuovamente di profonda crisi. L’ex pornostar scrive alla figlia su Whatsapp, ma questa puntualmente visualizza e non risponde. Oggi la vediamo bellissima e provocante. In questiscatti laindossa un costume grigio/argento con delle bretelle nere, il costume e le pose lasciano ben poco all’immaginazione dei suoi follower. Il sole sta tramontando in questo scatto e Eva è in posa sensuale, mentre si trova seduta in spiaggia sull’altalena. In questo secondo scatto invece laè in piedi in acqua, mentre si appoggia alla scogliera con i gomiti. Anche qui lo sguardo è sensuale, ...

