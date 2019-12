European Green Deal | Cappato | “C’è bisogno di un prezzo europeo sulle emissioni di CO2”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In occasione della manifestazione promossa ieri sera davanti all’entrata dell’edificio del Parlamentointitolato ad Altiero Spinelli, Marco, fondatore di Eumans e tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, ha dichiarato: “La Commissione europea ha preso consapevolezza dell’importanza e dell’urgenza di un pacchetto di riforme complessive per fare fronte all’emergenza climatica. Il rischio è che l’ambizione delle proposte sia poi ridimensionata dal solito gioco dei veti incrociati da parte degli Stati nazionali. Per questo è necessaria l’attivazione e la propagazione degli strumenti di democrazia partecipativa, come l’Iniziativa dei Cittadini Europei STOP GLOBAL WARMING www.stopglobalwarming.eu per l’istituzione di unminimo in Europa per ledi CO2, e spostare le tasse dal lavoro alle ...

