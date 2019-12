Eros Ramazzotti | dopo Michelle con Marika sarà diverso | “Basta tristezza”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019)si è recentemente raccontato al “Corriere delle Sera”: le sue parole questa volta hanno riportato l’attenzione non solo sulla sua musica, ma anche sulla sua vita privata.la rottura con la sua storica compagna Marica Pellegrinelli infatti il cantante è stato più volte ‘accusato’ di avere dei nuovi flirt, ecco la dichiarazione di. “Un amore finito, che ha lasciato dei bei ricordi”si è da poco ripreso dal delicato intervento alle corde vocali che gli ha fatto cancellare il suo tour in America e durante l’intervista ha parlato dei suoi nuovi progetti lavorativi. Il cantante si professa “orgogliosamente single” e questa sua “solitudine” lo sta spingendo a scrivere dei nuovi pezzi, per lo più introspettivi. Il nuovo disco a quanto pare infatti palerà di un amore finito, ma che ha ...

GammaStereoRoma : Eros Ramazzotti - L'Ombra Del Gigante - marialves53 : RT @paoloigna1: Andrea Bocelli - Musica E' (feat. Eros Ramazzotti) - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Eros Ramazzotti feat Gin Lee - Vale per sempre 2019 su Radio Italia Charleroi -