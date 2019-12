Enrico Cavallari ritrovato morto. Qualcuno aveva sentito grida di aiuto (Di venerdì 13 dicembre 2019) L’allarme era scattato lunedì all’alba, quando un passante aveva trovato la sua mountain bike verde. La vittima viveva in campagna in una baracca. Si pensa che l’incidente fatale sia la conseguenza di una caduta accidentale. È stato trovato morto l’uomo che domenica scorsa era caduto in un canale ad Abbiategrasso. La vittima si chiamava Enrico … L'articolo Enrico Cavallari ritrovato morto. Qualcuno aveva sentito grida di aiuto proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Enrico Cavallari