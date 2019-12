Emma Muscat Instagram | gambe da urlo sotto la morbida pelliccia rosa | «Ci ammazzi tutti»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lunghi capelli biondi, occhi verdi e fisico da paura:scompigliacon la bellezza e la sensualità esibite nelle immagini. Protagonista dell’edizione 2017 di Amici di Maria De Filippi,si fa conoscere al grande pubblico grazie alle doti canore e alla relazione con il compagno di ‘scuola’ – nonché idolo di molte ragazzine – Biondo. Una storia seguitissima anche al termine dell’esperienza televisiva nel talent fino alla rottura, avvenuta dopo qualche tira e molla a distanza di mesi. Rimasti in buoni rapporti,e Biondo hanno continuato ad entusiasmare i fan grazie a qualche collaborazione professionale., la sfida lanciata ai fan mette in fibrillazione Ma l’euforia maggiore per i maschietti proviene dagli scattichecondivide sul social: immagini dense di femminilità e seduzione, in cui forme e sensualità della ...

RadioAirplay_it : Da oggi in #radio #VicoloCieco il nuovo singolo di #emmamuscat #NewSingle #OnAirNow #radiodate-… - RadioLatteMiele : Emma Muscat presenta a TAAAC! il suo nuovo singolo 'Vicolo cieco' ?? Sintonizzatevi subito! #taaac #lattemiele… - mariameilak : @RecensiamoMusic @emmasmuscat Mi piace il brano di Emma Muscat. Moderno e lei ha una voce pazesca -