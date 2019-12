Emma Marrone e i social | «I feticisti sono i miei fan preferiti | se mi chiedono foto

Leggi la notizia su leggo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) "Ifan?,parla del suo rapporto coni fan sui. Come succede spesso, sulla rete non mancano i fetistici che ledelledei...

RaiRadio2 : «Meglio di così non poteva andare. Quando passi attraverso determinate porte non puoi tornare indietro: io sono div… - umitalia : Da oggi in radio #StupidaAllegria il nuovo bellissimo singolo di @emma_marrone ?? - MarroneEmma : @bennyt9819 @emma_marrone @FRANCY_Savini @FBinfare @paolostella @myqueenisemma @IlPaoloGiordano Ma che brava !!!! ?????? -