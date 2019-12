Emma Marrone e i fan feticisti | “Gli invio foto dei miei piedi”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha confessato che tra i suoi fan ce ne sarebbero alcuni davvero “fissati” coi suoi piedi. La cantante ha detto che a volte, per scherzo, invierebbe loro ledei suoi piedi, pur non trovandoli particolarmente belli.e i fanEssere una star ha i suoi pregi e i suoi difetti, e come molte altre celebrità ancheè stata vittima delle avances indesiderate di alcuni dei suoi ammiratori. Tra questi ce ne sarebbero alcuni fissati coi piedi della cantante, e lei ha detto di trovarli simpatici: “Isono ifan preferiti” ha dichiarato la cantante, aggiungendo anche che a volte invierebbe loro ledei suoi piedi: “Non ci vedo niente di male. Sono sempre gentili. Ogni tanto c’è qualcuno che ha problemi di fama e pensa che insultando la gente o mortificandola possano essere meno frustrati”, ha ...

