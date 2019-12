Emergenza rifiuti a Napoli | ecco il piano per le feste nei vicoli del centro storico

Leggi la notizia su ilmattino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Interventi straordinari per lo svuotamento dei cestini gettacarte nele servizi incrementati svolti da Asia in particolare nel fine settimana. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti...

BarillariM5S : @ritadallachiesa @oinot49 @virginiaraggi @nzingaretti Come mai il piano regionale dei rifiuti è fermo al 2012, quan… - BarillariM5S : Emergenza rifiuti, se verrà aperta una discarica a Roma la colpa è dell'immobilismo della Regione Lazio. La stessa… - BarillariM5S : @nzingaretti Grazie per non aver fatto ancora un piano rifiuti regionale dopo 7 anni. Grazie per aver scaricato la… -