Elezioni Uk | ieri la Brexit ha perso ma non se n’è accorto nessuno

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In termini di voti assoluti, i sostenitori dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea hanno3 milioni di voti rispetto al 2016. E i partiti pro-sono 5 punti sotto il 50%. Eppure oggi celebriamo la vittoria di Boris Johnson, grazie a un sistema elettorale peculiare e alle divisioni del fronte dei pro-Europa. Paradossi della politica.

you_trend : ?? #BREAKING - #Israele: Con lo scadere della deadline della mezzanotte di ieri, è ufficiale che in Israele si terra… - rtl1025 : ?? Ieri si svolte le elezioni politiche in #GranBretagna. Ne parliamo a #nonstopnews con il coordinatore della ricer… - darpuc72 : RT @gustinicchi: A proposito...avete notato che per elezioni inglesi NON dicono più che I VECCHI HANNO ARRUBBATO IL FUTURO AI GIOVANI? È p… -