Elezioni Regno Unito | Johnson esulta | «Avanti con Brexit senza se e senza ma»

(Di venerdì 13 dicembre 2019) «Nessuno può contestare che la volontà del popolo britannico è portare a termine la». A dirlo, in un discorso di vittoria privato, è Boris, leader dei Tory che ha portato i conservatori alla vittoria schiacciante dellenel. L’audio registrato sul cellulare, inviato ad alcuni membri del suo partito, è arrivato a Buzz: la testata scrive che il programma adesso è far passare l’accordo per lala fine dell’anno, così da garantire l’uscita dall’Unione europea entro il prossimo 31 gennaio. La tabella di marcia dovrebbe essere questa: far passare l’accordo alla Camera dei Comuni sabato 21 dicembre, prima di natale e ultimo giorno utile per votare. Poi, tra natale e il 31 dicembre,vorrebbe far votare l’accordo di uscita dall’Ue alla Camera dei Lords. «Dobbiamo prendere consapevolezza del ...

