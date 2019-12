Elezioni regionali Campania 2020 | Salvini “benedice” Caldoro | “Ha governato bene”

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il leader della Lega Matteo, a Napoli dove ha fatto visita al carcere di Poggioreale, ha dato la sua benedizione per una eventuale candidatura di Stefanocome concorrente alla poltrona di Palazzo Santa Lucia per leindel. "Hapositivamente" ha dichiaratoin merito alla precedente esperienza dialla guida della Regione.

VincenzoDeLuca : ?? Il mio slogan è sempre lo stesso: le nostre famiglie, le nostre imprese contano più delle bandiere di partito. C… - berlusconi : Sul #Mes il centrodestra ha votato una risoluzione unitaria, che avevamo scritto noi. In Parlamento e anche in vist… - Agenzia_Ansa : #Ndrangheta: voto di scambio, indagato presidente della Valle d'Aosta. Antonio Fosson coinvolto in inchiesta su ele… -