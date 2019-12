Elezioni in Algeria | Tebboune il successore di Bouteflika

Algeria - manifestazione oceanica contesta il risultato delle Elezioni : Una enorme manifestazione ha invaso le vie di Algeri, per contestare le elezioni presidenziali che si sono svolte ieri, 12 dicembre. Thousands march in Algeria after controversial election result. Our latest: https://t.co/o2YHdbdB1F— Jason Burke (@burke_jason) December 13, 2019 Secondo i manifestanti, le elezioni hanno di fatto confermato il sistema corrotto e opaco che avrebbe caratterizzato la presidenza di Abdelaziz Bouteflika ...

Algeria - astensionismo record alle Elezioni. Il neo-presidente già contestato da migliaia di persone in piazza : contestato ancora prima di essere eletto. Abdelmadjid Tebboune, ex primo ministro sotto Abdelaziz Bouteflika, è il nuovo capo di Stato dell’Algeria. Ha ottenuto il 58% dei suffragi, ma soltanto il 39% degli algerini è andato a votare secondo i primi dati diffusi dall’Autorità nazionale indipendente per le elezioni (Anie). Il tasso di partecipazione più basso della storia del paese. Persino meno nel 2014, quando Abdelaziz Bouteflika venne ...

Secondo i risultati preliminari - Abdelmadjid Tebboune ha vinto le Elezioni presidenziali in Algeria : Secondo i risultati preliminari, Abdelmadjid Tebboune, primo ministro algerino sotto la presidenza di Abdelaziz Bouteflika, ha vinto le elezioni presidenziali in Algeria con il 58,15 per cento dei voti. Se i primi dati fossero confermati, Tebboune sarebbe eletto presidente al primo turno,

Algeria al voto : saranno le Elezioni della svolta democratica? : Con la fine del regime ventennale di Bouteflika il più vasto Stato dell'Africa va alle urne per eleggere il suo nuovo Presidente di Giovanni Pigatto Dopo una serie di rinvii, oggi, giovedì 12 dicembre, si dovrebbero finalmente tenere le elezioni presidenziali in Algeria. Usiamo ancora il condizionale perché le proteste di piazza che durano ormai da mesi non si sono mai fermate e i manifestanti, dopo essere riusciti a far dimettere l'ottuagenario ...

Perché la piazza democratica d’Algeria è contro le Elezioni del “pouvoir” : Milano. Da oltre nove mesi gli algerini scendono in piazza a milioni, in tutte le città del paese, per protestare contro un regime antico. Dal 22 febbraio a oggi, sotto la pressione della piazza, si è dimesso l’anziano e malato presidente (era aprile). Due ex premier e alcuni alti funzionari del gov

Elezioni Algeria - fine della campagna elettorale segnata dalla repressione : A una settimana dalle Elezioni presidenziali del 12 dicembre in Algeria, Amnesty International ha denunciato l'aumento della repressione nei confronti delle proteste, che ha dato luogo ad arresti di massa, sgomberi di manifestazioni pacifiche e procedimenti giudiziari nei confronti di decine di attiviste e attivisti. L'appuntamento elettorale è oggetto di ampie contestazioni in tutta l'Algeria, promosse soprattutto dal movimento di protesta ...

Perché queste Elezioni non cambieranno l’Algeria : A pochi giorni dal voto non si placano le proteste in Algeria. Alla vigilia delle elezioni più contestate della storia algerina, il popolo nelle strade chiede di non votare e riforme costituzionali immediate ed efficaci. Nove mesi di proteste Ai cittadini algerini, soprattutto i più giovani, non sono state sufficienti le dimissioni dell’anziano presidente Bouteflika, simbolo di un ventennio di corruzione dilagante e di disoccupazione alle ...