Elezioni Gb | Salvini esulta e Renzi punta il dito contro la sinistra radicale

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il successo di Johnson nellein Gran Bretagna è stato salutato con soddisfazione da Matteosu Twitter: "Go Boris Go!sconfitta anche in Gran Bretagna!". Poi a Radio Crc il leader della Lega e dell'opposizione ha meglio articolato il suo pensiero, lanciandosi in un parallelismo tra Italia e Gran Bretagna: "Boris Johnson ha detto agli inglesi cosa voleva proporre, un taglio delle tasse, mentre lavoleva onnipresenza dello Stato e più tasse. È come adesso in Italia, con la differenza che in Gran Bretagna hanno avuto la fortuna di votare, mentre in Italia siamo ostaggio di una minoranza. Sono convinto che, se si votasse, anche qui finirebbe come in Gran Bretagna".Go Boris Go!sconfitta anche in Gran Bretagna!

matteosalvinimi : Secondo alcuni sondaggi era un “testa a testa”, “la sinistra sta recuperando”, “previsioni difficili da interpretar… - LegaSalvini : #SALVINI A REGGIO CALABRIA: 'FINALMENTE ARRIVANO LE ELEZIONI, LIBEREREMO DALLA SINISTRA SIA LA REGIONE CHE IL COMUN… - LegaSalvini : #SALVINI A REGGIO: «PRIMA VINCIAMO LE ELEZIONI REGIONALI E POI LE COMUNALI» #26gennaiovotoLega -