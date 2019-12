Elezioni britanniche | trionfo per Boris Johnson | «Ora la Brexit»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 13 dicembre 2019)a valanga per: lepiù importanti degli ultimi decenni consegnerebbero a– exit poll alla mano – una larghissima maggioranza assoluta a Westminster, le chiavi di Downing Street per i prossimi 5 anni e il lasciapassare per unache a 3 anni e mezzo dal referendum del 2016 diventa irreversibile Secondo questi dati, il partito conservatore ha incassato 368 seggi su 650, mentre al Labour di Jeremy Corbyn ne vengono attribuiti solo 191 (peggio delle attese), risultato che se confermato, è da considerarsi un tracollo per il partito guidato da Jeremy Corbyn. All’intero fronte pro referendum bis vanno 260 seggi circa. Deludenti anche i numeri attribuiti ai Lib-Dem, che otterrebbero soltanto 13 seggi, mentre 55 seggi andrebbero agli indipendentisti scozzesi (Snp). Da questi dati la nuova formazione guidata da Nigel ...

ilpost : Gli exit poll delle elezioni britanniche prevedono un’ampia vittoria per i Conservatori e una netta sconfitta per i… - BramucciMatteo : RT @mgmaglie: Com'era che stavano alla pari?Il partito Conservatore di #BorisJohnson ha stravinto le elezioni britanniche.Secondo gli exit… - SvenThecantos : RT @mgmaglie: Com'era che stavano alla pari?Il partito Conservatore di #BorisJohnson ha stravinto le elezioni britanniche.Secondo gli exit… -