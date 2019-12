Elettra Lamborghini | tanti notano quel dettaglio nella nuova foto sexy | “Quando li hai

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è un personaggio unico che non smette mai di stupire. Classe 1994, dopo diversi reality show tra l’Italia e la Spagna, la nipote di Ferruccio, fondatore della nota casa automobilistica, ha fatto il suo debutto musicale nel 2018 con la canzone Pem Pem, che è diventata subito un tormentone. Da qualche tempo è felicemente fidanzata con Afrojack e al momento è impegnatacampagna promozionale per il suo ultimo album, “Twerking Queen”, in cui compaiono vecchi e nuovi tormentoni tutti spagnoleggianti, come Pem Pem, ma anche Tocame e Mala. “Twerking Queen” è anche il titolo della serie in onda su Mtv che racconta la sua vita e la sua carriera. A 3 anni dal suo esordio sulla scena televisiva italiana con “Riccanza2 e dopo essere stata al timone della prima edizione di “Ex on The Beach Italia2,è infatti la protagonista assoluta di una serie inedita ...

