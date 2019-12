Edelfa Chiara Masciotta | l’ex Miss Italia mostra le cicatrici dopo l’incidente

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) È passato quasi un mese da quando il 19 novembre scorso un’auto l’ha investita in pieno centro a Torino procurandole una frattura al naso e ora l’exhato per la prima volta leche le sono rimaste sul volto. L’attrice ha pubblicato su Instagram un suo primo piano senza trucco: nella foto si vedonomente le ferite. Era stata lei stessa, in un’intervista a Repubblica, a spiegare che il suo naso “era messo davvero male” e che per questo aveva dovuto sottoporsi ad un intervento al setto nasale. Tantissimi i messaggi d’affetto e di sostegno dei suoi fan che nei commenti al post hanno voluto esprimerle la loro vicinanza. Visualizza questo post su Instagram …e niente non sapevo dove mettere la bottiglia! Un post condiviso da ECM (@masc) in ...

