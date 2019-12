Edelfa Chiara Masciotta | l’ex Miss Italia mostra le cicatrici dopo l’incidente

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’exlel’incidente avvenuto qualche settimana fa. Lo scorso 19 novembre la modella 35enne era stata investita da un’auto mentre si trovava a Chiavasso (Torino). Trasportata immediatamente in ospedale, aveva riportato diverse lesioni e una frattura al naso che aveva richiesto un intervento chirurgico. “Sono stata investita sette giorni fa in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male – aveva confessato a La Repubblica -.l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore”. Orasta meglio e si sta riprendendo da questa brutta avventura, circondata dall’affetto della famiglia. Su Instagram, l’exhato per la prima volta ledell’incidente. “E niente non sapevo dove mettere la bottiglia!”, ha scritto ...

