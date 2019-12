Eco-funerali a Seattle: e in trenta giorni si diventa compost (Di venerdì 13 dicembre 2019) Il rendering del sistema di sepoltura ecosostenibile di Recompose (foto: Olson Kundig) Polvere alla polvere. Anzi, compost al compost. Negli Stati Uniti aprirà una struttura che propone una forma di funerale e di sepoltura che sia ecosostenibile e che ci riporti, letteralmente, alla natura, una volta morti. Anziché cremare o seppellire i morti, Recompose sceglie infatti una terza via: il compostaggio. Il centro, luminoso e arioso, dovrebbe aprire a Seattle nella primavera del 2021. A disegnarlo è stato lo studio di architettura Olson Kundig, che ha svelato su Instagram e su Dazeen le prime immagini del progetto. A crearlo, invece, è stato uno staff guidato da Katrina Spade, che ha pensato di adottare il processo di riduzione organica naturale per i corpi dei defunti. Il rendering del centro Recompose a Seattle (foto: Olson Kundig) Come funziona? “Recompose offre una scelta alternativa ...

