Ecco il marchio Costa d’Amalfi | 30 mln di investimenti e 278 posti di lavoro in tre anni

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lad’Amalfi ha presentato nello Spazio Campania di Milano, il suo progetto di Rete per potenziare lo sviluppo turistico del luogo. Grazie al contratto di sviluppo di attività turistiche siglato con Invitalia, sono ammessiper lad’Amalfi di oltre 28 milioni di euro, supportati da sedici milioni di finanza agevolata con l’obiettivo di creare in un triennio 278 nuovidi. L’obiettivo è dare vita a progetti che puntano a valorizzare la competitività dell’intera filiera turistica dellad’Amalfi: infrastrutture, ospitalità, ristorazione, mobilità sostenibile e altre economie del territorio. Il brand di riferimento del distretto è Authentic Amalfi Coast,che identifica una linea comune di promozione, valorizzazione e comunicazione del territorio. L’obiettivo è coinvolgere tutte le imprese, quelle ...

europainitalia : Si avvicinano le feste: se acquisti come regalo dei giocattoli ?? fai attenzione al marchio che contrassegna i prodo… - biancamirka : Ecco il marchio della vita vincente ciononostante. Costruttiva di ponti non di muraglioni. - iaccopoppo : Ecco come Under Armour è passato da un nuovo marchio di abbigliamento sportivo che faceva concorrenza a Nike all’av… -