DuckTales, la paperella Disney avrà due papà omosessuali. Pro Vita protesta (Di venerdì 13 dicembre 2019) Violet ha due papà: i genitori della paperella della serie animata DuckTales targata Disney sono omosessuali. È la novità della terza stagione dello show, ed è stata anticipata dal produttore esecutivo e sceneggiatore Francisco «Frank» Angones, attraverso il suo profilo Tumblr. I due papà saranno personaggi per ora marginali, come ha specificato il produttore esecutivo, che spera, un giorno, di poter riservare più spazio alla coppia di genitori. «Non abbiamo abbastanza rappresentazione rilevante per quanto riguarda la comunità omosessuale. Abbiamo alcune tematiche e idee riguardanti le possibili storie di questo tipo, ma c’è sempre l’opportunità di fare qualcosa in più. Credetemi – ha ribadito – sono impegnato a migliorare e trovare nuove opportunità per creare una rappresentazione tridimensionale in questo show e nei prossimi di cui mi occuperò». Però era questa l’occasione ...

