Dramma lavoro | Tirrenia abbandona Napoli | operai costretti a trasferirsi al nord

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Lae glisarannoal. Sono queste le conseguenzetiche del piano aziendale del gruppo Onorato che prevede la chiusura delle sedi die Cagliari. Dopo 83 anni (era il 21 dicembre del 1936 quando fu fondata)dice basta con. Una scelta a cui si oppongono subito tutte le principali sigle sindacali, Cgil, Cisl,Uil e Usb, con un duro comunicato contro il gruppo dell’armatore Vincenzo Onorato. Per i 65 dipendenti presenti nella sede disi prospetta il trasferimento a Portoferraio, Livorno o Milano. Ma guai ben peggiori ci saranno a settembre 2020 quando l’azienda prevederebbe di tagliare più di 1000 posti di. Secondosi tratta di una mossa indispensabile in vista del prossimo mese di luglio quando scadrà la convenzione con il ministero dei ...

