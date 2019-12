Domenica Live anticipazioni 15 dicembre | gli ospiti di Barbara d’Urso

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019), 15: glidid’Urso Ledi15promettono, come al solito, una puntata col botto.d’Urso ha annunciato di avere una busta choc degna di nota. Basti soltanto pensare che prima di poterla mostrare in onda, la conduttrice abbia dovuto chiedere il permesso agli avvocati di Moreno Merlo. Cosa contiene la busta choc dell’ultima puntata didell’anno? Le foto che ritraggono Moreno Merlo dopo una violenta lite con Paola Caruso, ma non è finita qui.verrà mostrato anche un filmato inedito che ritrae Floriana Secondi e Daniele Pompili avere una un’accesa discussione dopo la loro intervista negli studi did’Urso., torneo A: Francesca Cipriani spiazza la d’Ursod’Urso, che di recente è stata ...

domenicalive : Fino al 14 dicembre avrete la possibilità di scegliere la vostra esibizione preferita e quella che vi è piaciuta me… - vocixlaliberta : Alcune foto dell'inaugurazione di sabato scorso. In mostra 4 stupendi progetti espositivi!!! Prossime aperture del… - ricciardi_gio : Collina materana e borghi di Ferrandina e Irsina: il programma TV 'Kilimangiaro' proverà a raccontarli domenica 15… -