Disco Elysium trionfa come miglior RPG e miglior narrazione e gli sviluppatori

(Di venerdì 13 dicembre 2019) I The Game Awards si sono conclusi e, tra gli assoluti protagonisti, c'è stato l'apprezzato, che si è portato a casa vari premi, tra cui quello per ilRPG e per la.Durante ilrso per la loro seconda vittoria della serata, ZA/UM, il team dietro, ha ringraziato in modo speciale Karl Marx e Friedrich Engels, autori del Manifesto comunista.In questorso di premiazione per il Fresh Indie Game Award, Helen Hendepere ha dichiarato che il team voleva ringraziare "alcune delle grandi persone che ci hanno preceduto". Le persone in questione includevano gli architetti del pensiero comunista, Marx ed Engels,cosìil pittore russo Vladimir Makovsky e Viktor Tsoi, un cantante e songwriter sovietico.Leggi altro...

