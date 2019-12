DIRETTA Villeurbanne-Olimpia Milano, Live Eurolega basket 2019-2020: orario d’inizio, tv, streaming e programma (Di venerdì 13 dicembre 2019) Questa sera, alle ore 20.45, l’Olimpia Milano sarà di scena all’Astroballe di Villeurbanne per sfidare l’ASVEL nella tredicesima giornata di Eurolega 2019-2020. La squadra allenata da Ettore Messina si era presentata in grande stile alla ventesima edizione della massima competizione continentale, costruendosi un record di 7-2 che l’aveva proiettata al primo posto in classifica; da quel momento in poi, però, sono giunte tre sconfitte consecutive che hanno riportato sulla Terra i meneghini, attualmente in settima posizione. L’obiettivo ora è chiaramente quello di rialzare la testa e di ritrovare una vittoria che restituirebbe slancio e convinzioni al team del capoluogo lombardo. L’avversario di questa sera, l’ASVEL Villeurbanne, ha avuto un cammino analogo in quest’inizio di spedizione europea: dopo essere partiti forte, i francesi sono incappati in una striscia di quattro ...

