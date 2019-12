Dieci anni di riciclo dei rifiuti in Italia | come stanno effettivamente le cose?

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Disi parla spesso in: le cronache si occupano delle crisi deiin alcune cittàRoma, o dei roghi di alcuni depositi, o di qualche smaltimento illecito. Sicsi sente di più il rumore di un albero che cade della foresta che cresce, dalla cronaca si ha un’immagine piuttosto negativa della gestione deiin.Male? La recente pubblicazione del Rapporto annuale “l’del2019”, curato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da FISE-Unicircular, giunto alla decima edizione, consente di fare un bilancio fondato su dati reali, accurati e complessivi.La percentuale deiriciclati, sul totale di quelli prodotti, è passata negli ultimi 10dal 48 al 68%. Per tasso dil’è al primo posto fra i grandi Paesi Europei: prima ...

capuanogio : #Gattuso: “Non fate i paragoni perché #Ancelotti ha vinto tutto. Io ho 41 anni e sono giovane, spero di fare il die… - CottarelliCPI : Il #rapportoCensis ci dà parecchie brutte notizie, ma anche qualcuna buona: gli italiani che fanno #volontariato so… - VincenzoDeLuca : Il Consiglio dei Ministri ha decretato la fine del commissariamento. Dopo dieci anni per la Campania è un risultato… -