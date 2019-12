Detrazioni per la musica nella legge di Bilancio | incrociamo le dita

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019)tormentata discussione sulladidi questi giorni, è accaduto un fatto simbolicamente e politicamente importante: la Commissionedel Senato ha approvato una modifica che prevedefiscali per l’iscrizione a corsi di educazionele organizzati sia dai conservatori sia da tantissime scuole popolari diitaliane.Da anni la proponevamo, è una proposta dell’Arci che da molti anni sul territorio fa promozione culturale. Ora ci auguriamo che arrivi definitivamente in porto.Sappiamo bene che i cittadini italiani attendono risposte importanti, che ci si sta confrontando su come ricollocare il nostro Paese in Europa, come affrontare la crisi e la crescita delle diseguaglianza, ma se è vero che è anche da piccole cose che si intuisce la direzione verso cui andare, ci sentiamo di darne evidenza.Perché ...

