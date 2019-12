De Priamo | ordinanza Raggi è modo per coprire assenza manutenzione

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – “A prescindere dalla opportunita’ o meno della anomala scelta di chiudere le scuole, per la quale sara’ corretto esprimere un giudizio al termine della giornata, e’ comunque evidente la gestione surreale della vicenda da parte della sindaca. L’e’ stata firmata la sera gettando nel caos e nel disagio le famiglie romane, costrette ad organizzarsi in tempo reale ed in alcuni casi informate solo questa mattina”. “La verita’ in ogni caso e’ che la vera motivazione dell’e’ la consapevolezza dello stato pietoso delladelle alberature, dello spazzamento delle foglie e dell’ostruzione delle caditoie. Roma con un forte acquazzone e’ costantemente a rischio. Non si puo’ quindi andare avanti a colpi di ordinanze, la giunta 5 Stelle smetta di fare da ...

