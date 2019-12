DAZN 1 canale 209 Sky Sport | Palinsesto 13 - 19 Dicembre

Leggi la notizia su digital-news

(Di venerdì 13 dicembre 2019)1,13 - 19209 SKY1, ilcon una selezione dei principali contenuti di, è sarà visibile anche al numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati Sky via satellite con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che hanno aderito all’offerta Sky –e completato la procedura di...

mauro_suma : RT @NonEvoluto: F.I.N.A.L.M.E.N.T.E il canale tematico a disposizione degli abbonati @DAZN_IT, al quale faccio i complimenti (dopo le criti… - davideinno85 : RT @CalcioFinanza: #MilanTV sbarca su #DAZN, il canale in live streaming sulla piattaforma - MarcoStepan92_ : RT @CalcioFinanza: #MilanTV sbarca su #DAZN, il canale in live streaming sulla piattaforma -