Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lae gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sul testo della ‘1’ di un’commerciale basata “sul principio di uguaglianza e rispetto reciproco”. Il presidente Donaldlo hato twittando che sono previsti “molti cambi strutturali e acquisti massicci di prodotti agricoli, energetici e manifatturieri“. Non scatteranno, dunque, iche avrebbero dovuto entrare in vigore il 15 dicembre su 160 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Inoltre partiranno subito le trattative per ladue, senza attendere le elezioni del 2020. Per ora resteranno operativi idel 25% su 250 miliardi di dollari di Made in China e quelli al 7,5% su 120 miliardi di import cinese, ma ne è prevista la rimozione graduale. E’ un accordo “storico che richiede allariforme strutturali e cambi nel suo regimeproprietà ...

TutteLeNotizie : Dazi Usa-Cina, Trump conferma: “Raggiunta intesa sulla fase uno dell’accordo. Il 15… - qui_finanza : Dazi Usa, come le decisioni di Trump faranno aumentare i prezzi degli iPhone La guerra dei dazi tra Usa e Cina avrà… - MattiaGallo17 : RT @discoradioIT: Gli #Usa confermano l'intesa con la #Cina: 'Niente #dazi a dicembre' -