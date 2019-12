Damascelli | gli ottavi di Champions dimostrano che la Super Lega esiste già

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Laeuropea c’è già. Eccola, in passerella con laLeague aglidi finale. Sedici squadre in rappresentanza di cinque Paesi, tutti di primo censo, Spagna, Inghilterra, Francia, Germania e Italia”. Lo scrive Tonysu Il Giornale. “Avvisate Ceferin e il resto della comitiva Uefa che protegge la casa di vetro ormai scheggiato. Non c’è formula che tenga, le migliori vanno avanti e queste migliori rappresentano, appunto, i campionati che raggrumano i migliori calciatori, i maggiori interessi, le potenze economiche che dominano il mercato”. Non serve una rivoluzione come vogliono Agnelli e Perez. E’ tutto già in corso. Sono rimasti in gioco solo i club più illustri, fatta eccezione per l’Inter. Addirittura l’Italia è andata oltre le previsioni qualificando tre squadre su quattro. Lunedì ci saranno i sorteggi e si ...

