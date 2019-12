Dall’Europa arriva una nuova minaccia | il tetto ai titoli di Stato controllati dalle

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’Europa scalda i motori. Dopo averla (fin qui) spuntata sul Mes, Bruxelles torna alla carica ed è pronta a calare unamannaia sulle nostre banche. Il presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde, fiutando nell’aria un possibile colpaccio, ha rilasciato dichiarazioni ambigue che suonano come un avvertimento: “Le aperturete da alcuni policy maker italiani a proposito di ridurre la concentrazione didinazionali nei portafogli delle banche rappresentano un grosso passo in avanti, e qualsiasi passo avanti in quest’area è una buona notizia”. Nel corso della prima riunione del Consiglio direttivo della Bce, Lagarde ha parlato sia del Mes che dell’Unione bancaria. Riguardo quest’ultimo punto ha fatto capire che l’Europa si muoverà verso una direzione ben precisa: quella che mirerà a imporre unaidi...

