Da Apple Tv a Twitch | le elezioni Usa 2020 vanno in streaming

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019)TV trasmetterà ini dibattiti presidenziali dei candidati democratici (fonte:TV) Il Comitato nazionale democratico degli Stati Uniti ha annunciato le prossime date dei dibattiti in vista dellepresidenziali, la cui diretta potrà essere seguita, per la prima volta, anche insuTv. È la prima volta che la piattaformadiospita un evento di questo calibro. Ed è un segno dei tempo: anche la politica si sta sempre di più spostando verso l’utilizzo di piattaforme che, sfruttando internet, permettono di raggiungere un numero più ampio di spettatori. Lo dimostra il fatto che lo stesso presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente aperto un canale suproprio per poter permettere ai suoi elettori di seguire i comizi anche attraverso la piattaforma didi Amazon. L’obiettivo è di arrivare alle nuove ...

DubStep_Edm_ : RT @radiofmfaleria: Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: - AppleNews_it : RT @radiofmfaleria: Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: - ChutneysAndJams : RT @radiofmfaleria: Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: -