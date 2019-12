Cosa fare se l’app Poste non funziona | nuovo aggiornamento e dettagli assistenza

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) I disservizi con l'appsono all'ordine del giorno. In questa settimana abbiamo assistito ad un vero e proprio down del sito e come conseguenza pure dell'app dell'istituto finanziario ma anche a seguire non sono mancate le anomalie per i clienti che nel frattempo tentano di usufruire del servizio. Come comportarsi dunque in questi casi per cercare di superare l'anomalia corrente? Incriminato il mancatodell'appCi sono dei casi acclarati in cui i problemi con l'appdipendono da anomalie ai server più o meno momentanee (come nel caso del down già citato). Ci sono tuttavia pure molti casi in cui i malmenti invece dipendono da versioni obsolete dell'app presenti proprio su uno smartphone. Il consiglio è sempre quello di aggiornare proprio i device. Sul Play Store, in effetti, è appena sbarcata una versione dell'appche contiene anche ...

Einaudieditore : Chi è nato prima di #PiazzaFontana ha almeno 50 anni e chi ha vissuto davvero gli anni della strategia della tensio… - CarloCalenda : È la magistratura. Cosa volete che si possa fare? Se lo spengono Milano li rinvia a giudizio per danno all’interess… - DPCgov : Sai cosa fare in caso di #terremoto? Consulta qui le buone pratiche di #protezionecivile ?? -