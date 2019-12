CorSport | il Napoli di Gattuso ha al centro Milik e il recupero di Insigne

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Corriere dello Sport spiega come sarà composto il 4-3-3 di Rino, il suo primo, che domani scenderà in campo contro il Parma. Il tecnico è stato scelto proprio perché fautore del 4-3-3 che tanto piace ad alcuni giocatori del. Un modulo che servirà soprattutto al rilancio di, che dovrà provare a tornare al gol che gli manca da tempo. E che, soprattutto, scrive il quotidiano sportivo, dovrà “togliere gli alibi ale provare a tirargli fuori ciò che sa” La difesa prevede, al momento, Hysaj a sinistra per contrastare Gervinho, Manolas e Koulibaly centrali e, a destra, Di Lorenzo. Acampo ad Allan toccherà fare da diga. Al suo fianco ci saranno Zielinski e Fabian che dovranno condurre il gioco ragionando, ispirando le giocate offensive. Davanti, a destra ci sarà Callejon che al momento è favorito su Lozano. A sinistra torna. Al ...

