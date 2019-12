Corso Garibaldi | ecco le nuove luci | alberi e sfere luminose a fare da cornice

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Saranno 20, 60magiche e le classichea salvare sulla linea di porta il Natale beneventano dall’autogol clamoroso confezionato dalla Camera di Commercio. L’assessore comunale alla cultura, Oberdan Picucci, rispondendo alle domande di Anteprima24, ha rassicurato i cittadini e soprattutto i commercianti sulla volontà della Giunta Mastella di procedere in autonomia a realizzare almeno una piccola parte degli addobbi natalizi. Certo, non ci saranno i filmati a tema natalizio in 3D proiettati sulle facciate dei palazzi, come previsto dal programma elaborato dalla Camera di Commercio, ma – assicura Picucci – l’attuale atmosfera di desolazione vivrà la sua fine. Con ritardo, dunque, verranno realizzati e posti in opera gli addobbi natalizi grazie anche ai 90mila euro lordi mandati dalla Regione in ...

