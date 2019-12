Cori razzisti | gli ultras del Verona cantano | Niente negri | niente negri

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Antonio Prisco Membri della Curva Sud gialloblu ancora protagonisti di. Stavolta è accaduto in un pub della città Di nuovostavolta sulle note di In the Navy dei Village People: glidell'Hellasintonano: ''… lalalalalala-la…''. Ancora un episodio di razzismo con protagonisti i tifosi della Curva Sud dell'Hellas. Stavolta è avvenuto non in uno stadio di calcio in un pub di, ripreso da Repubblica.it con tanto di sventolio di bandiere gialloblu, braccia alzate, boccali di birra e aria di festa. Quando all'improvviso si alza un coro sulle note di In the Navy, brano del 1978 dei Village People, riadattata in questo modo: ''… lalalalalala-la…''. Non è di sicuro la prima volta che i supporters veronesi balzano agli onori della cronaca per comportamenti simili: basti pensare ai ...

