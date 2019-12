Control – Nuovo aggiornamento gratuito introduce la modalità Expeditions!

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il publisher internazionale 505 Games e il suo partner Remedy Entertainment, Plc., sviluppatore di videogiochi di fama mondiale hanno reso disponibile unper il loro titolo action-adventure in terza persona. L’la nuova modalità Expeditions, un’impegnativa esperienza di combattimento perfetta per coloro che hanno già completato la campagna principale. Dopo l’annuncio di questa mattina ai Game Awards di Geoff Keighley, doveè stato nominato in ben 8 categorie – inclusa la categoria Game of The Year 2019 – e ha vinto il premio per “Miglior Direzione Artistica”, il pubblico ha potuto vedere iltrailer che mostra un’anteprima di Expeditions e preannuncia anche l’arrivo della prima espansione DLC “The Foundation”, ...

bellavi__ : @jeancornelius10 @MinistroEconom1 no. Le scelte sono già state fatte dai popoli e dalle Istituzioni. Siamo nel nuov… - MazzoccoLuca : Appena torno a respirare, Control mi aspetta con la nuova modalità Expeditions! Hype a palla! #Control, #BadTaste - badtasteit : #Control: la modalità Expeditions si è mostrata in un nuovo trailer durante i #TheGameAwards -