Contro Salvini ma con Salvini | i forzisti delusi e schizofrenici creano un nuovo partito

(Di venerdì 13 dicembre 2019) di Biagio Maimone Il paradosso della politica italiana trova il suo culmine nell’articolo pubblicato dal quotidiano Libero, intitolato “Forza Italia, la scissione: addio a Berlusconi, i nomi del. Pressioni su Mara Carfagna leader “. Nell’articolo, infatti, si legge che l’obiettivo deio meglio dei “voltagabbana” è quello di costituire unalleato con, ma alternativo alla Lega. Che Significa “Con, ma alternativo alla Lega”? Nell’articolo si legge, inoltre: “una sorta di polo moderato senza Silvio Berlusconi con dentro tutti iazzurri che non vogliono morireani”. Capirne il significato vuol dire essere davvero bravi ! Moderati, ma con? Ma chi volete prendere in giro? Dovrà essere costituito un polo moderato quale contenitore politico dei, ma non si ...

