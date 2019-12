Conte rifiuta agenzie in conferenza stampa | “Lanciamo qui le notizie”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Curioso siparietto quello avvenuto nella giornata del 13 dicembre, tra il Premier Giuseppee il suo portavoce Rocco Casalino, nel corso di unaBruxelles per l’Eurosummit dei capi di stato e di governo della zona Euro. Il Presidente del Consiglio ha bonariamente allontanato il suo portavoce dopo che questi gli aveva mostrato alcunedialle quali però non era interessato, liquidandole con un breve ma conciso: “Non mi fate aggiornare, lanciamo qui le notizie”.leinDurante l’incontro con i giornalisti, il Premiernon ha voluto prestare molta attenzione a ciò che era riportato dalledimostrategli da Rocco Casalino. Il capo dell’esecutivo italiano voleva probabilmente non affrontare certi argomenti che nelle ultime ore sono furiosamente rimbalzati sui principali ...

