Conte al braccio di ferro sul Mes | «C’è ancora da lavorare» Il duro intervento alla cena

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Da Bruxelles il premier Giuseppe, arrivato ieri per l’Eurosummit, prova ad alzare la voce sul meccanismo di stabilità e chiede una modifica del punto 2 delle conclusioni: «In modo da dare atto che c’èdaper la revisione del Mes». La modifica chiesta daè di inserire il passaggio: «Chiediamo all’Eurogruppo di continuare aal pacchetto di riforme del’ESM…», modificando così la dichiarazione «Chiediamo all’Eurogruppo di finalizzare il lavoro tecnico riguardante il pacchetto di riforme…». Come annunciato ieri dallo stessoin questi giorni non è prevista nessuna firma del fondo salva stati perché «come da risoluzione del Parlamento noi puntiamoa migliorarlo su aspetti per nulla secondari», aveva detto ribadito il Presidente del consiglio.ha valutato anche lo stato raggiunto nell’ambito ...

