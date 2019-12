Consiglio Regionale | impegni settimanali dal 16 al 20 dicembre

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) SEDUTA AULA Il presidente Mauro Buschini ha convocato la seduta n. 46 deldel Lazio per le ore 11,00 di giovedì 19, per l’esame delle proposte di legge n. 198 del 32019, concernente Legge di stabilità2020, e n. 199 del 32019, concernente Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 e la proposta di deliberazione consiliare n. 39 del 102019, concernente “Bilancio di previsione finanziario deldel Lazio 2020-2022”. I lavori proseguiranno fino alle ore 20 per riprendere il giorno successivo, venerdì 20, alle ore 11. COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI Lunedì 16Ore 12,30 – Sala Latini VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare Schema di deliberazione n. 93 – R.U. REG. LAZIO ...

