Consiglio dei ministri per salvare la Popolare di Bari | Italia Viva | Gravissimo

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) "Unpunto di rottura nel metodo e nel merito".critica il Governo e non partecipa aldeidi stasera che dovrà decidere sul salvataggio della Bancadi. Luigi Marattin non la manda a dire: "La convocazione improvvisa di undeisulle banche, senza alcuna condivisione e dopo aver espressamente escluso ogni forzatura o accelerazione su questa delicata materia, segna unpunto di rottura nel metodo e nel merito. Stupisce che chi per anni ci ha attaccato demagogicamente su provvedimenti finalizzati a sostenere i risparmiatori si renda oggi responsabile di una operazione incredibile, finalizzata più a salvaguardare le responsabilità di chi doveva gestire e/o vigilare e non l'ha fatto". Se il Governo varerà un decreto legge,non esclude sorprese nelle aule parlamentari: "non parteciperà ...

sole24ore : Popolare Bari, verso decreto per il salvataggio. Consiglio dei ministri alle 21 , Italia Viva non partecipa… - matteosalvinimi : #Salvini: questi rappresentano 500milioni di cittadini europei. SPETTACOLO INDEGNO. Come se noi ci fossimo messi a… - BarillariM5S : Oggi Virginia Raggi ha accolto la richiesta dei sindaci PD di parlare in aula e lo ha permesso. Quando invece era v… -