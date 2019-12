Consigli Fantacalcio | i difensori – Chi schierare e chi evitare | sì a de Ligt | meglio

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Non si ferma la Serie A, si torna in campo per la 16ª giornata. E’ ora digià le formazioni per il prossimo turno. Gli appassionati disono alle prese con gli ultimi dubbi. Questi idae quelli dasecondo l’analisi di CalcioWeb., i portieri – Chie chi: fiducia a Sirigu,Skorupski16ª GIORNATA: I CINQUEDAGhiglione – Uno dei migliori assist-man della Serie A. Il derby potrebbe essere molto tirato e i cross del genoano potrebbero risultare decisivi. Theo Hernandez – E’ il capocannoniere del Milan, in gol anche a Bologna. Contro il Sassuolo potrebbe essere ancora la sua gara. Calderoni – Il terzino sinistro del Lecce è molto propositivo e la gara contro il Brescia potrebbe consentirgli di spingere ...

fantapiu3 : Metto #Hernandez o #Castagne? Perché non entrambi? Ecco i nostri consigli sui #difensori da schierare in questa 16°… - zazoomnews : Consigli fantacalcio chi schierare e chi evitare: Insigne e Bernardeschi cercano il riscatto no a Leiva -… - Fantacalcio : Consigli Fantacalcio, 5 difensori da non schierare nella 16ª giornata -