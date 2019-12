Consigli fantacalcio | chi schierare e chi evitare | Insigne e Bernardeschi cercano il

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Si gioca un turno molto importante in Serie A. Ad aprire la 16ª giornata saranno Brescia e Lecce. Il Napoli di Gattuso debutta contro il Parma, sabato sera c’è Genoa-Sampdoria. Verona e Torino aprono la domenica, Juventus, Milan e Atalanta in campo alle 15. La Roma sfida la Spal alle 18, in serata Fiorentina-Inter, chiude il turno Cagliari-Sampdoria, lunedì. Torna l’appuntamento con idi CalcioWeb per gli appassionati di. Probabili formazioni Serie A, 16ª giornata: emergenza centrocampo per la Juve, il Napoli torna all’anticoBrescia-Lecce – Balotelli cerca continuità, la sorpresa tra le Rondinelle potrebbe essere Romulo. Il Lecce è pericoloso e pungente in trasferta. Spazio al rientrante Lapadula,amo anche Falco e Calderoni. Evitate la retroguardia di Corini, priva anche di Cistana ...

