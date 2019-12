Confindustria, Assoeventi diventa socio effettivo (Di venerdì 13 dicembre 2019) Assoeventi, l’Associazione nazionale delle imprese che operano nel settore degli eventi, entra come socio effettivo in Confindustria. Lo rende noto un comunicato di Confindustria specificando che il Consiglio Generale ha approvato la domanda di adesione di questa nuova realtà, ampliando il perimetro del Sistema ad attività imprenditoriali – finora non rappresentate – caratterizzate da un forte dinamismo e da un trend crescente in termini di fatturato, trainato da una domanda internazionale in forte espansione. Il Presidente Michele Boccardi è affiancato nel suo lavoro dalla squadra di presidenza composta da Antonello Biriaco, che ha la delega su Tributi e Fiscalità, Stefano Gabbrielli sulla Formazione, Vincenzo Borrelli sull’Internazionalizzazione e Gianluca Scavo che si occupa della ricerca dei mercati emergenti e dei rapporti con le pubbliche amministrazioni ...

