Conferenza stampa Corini | «Saranno tutte partite della vita»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019): le parole del tecnico del Brescia alla vigilia del match contro il Lecce di domani pomeriggio Eugenioha parlato inalla vigilia del match di campionato contro il Lecce. Le parole del tecnico delle Rondinelle. STATO DI FORMA – «L’allenamento di ieri lo abbiamo gestito diversamente, abbiamo lavorato di più a video. Oggi abbiamo potuto fare una buona rifinitura, la squadra è pronta. Stiamo aspettando Dessena, la squadra sta bene ed è pronto ad affrontare lo scontro salvezza» MATCH – «Per me sono. Dobbiamo avvicinarci senza caricare di risultati, voglio vedere la squadra di Ferrara, mi è piaciuta» PROSSIMI IMPEGNI – «Abbiamo fatto una partita di spessore e ci siamo riscritti alla corsa salvezza. Domani la partita in casa ha un gran significato, tutti noi abbiamo voglia di regalare una gioia ai ...

Mov5Stelle : Ma non era lui, solo pochi mesi fa, che contestava i voltagabbana in conferenza stampa? Essere del Movimento 5 St… - ItalyMFA : ?Domani alla #Farnesina Conferenza Italia e Asia Centrale ???????????????????????????? Apre i lavori il Ministro @luigidimaio e… - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT al termine del Consiglio europeo #EUCO ?? in diretta da Bruxelles -