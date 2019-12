Concorsi Comune di Genova | nuovo bando per 55 funzionari Polizia Locale

Leggi la notizia su leggioggi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Pubblicati i primi bandi per l’assunzione di diverse figure professionali presso ildi. Il piano di reclutamento vedrà 1.168 posti occupati entro il 2021, di cui 600 già nel 2019. Tutte le informazioni suidiVediamo assieme i bandi usciti in Gazzetta Ufficiale.di: 55diNella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2019 è stato pubblicato ildi Concorso 55per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato in categoria D e posizione economica D1. La selezione sarà per soli esami.55Requisiti di partecipazione I candidati per partecipare devono essere in possesso dei requisiti generali, richiesti per tutte le selezioni pubbliche, e dei seguenti specifici: diploma di laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza o Economia ...

