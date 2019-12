Come difendersi dai costi nascosti dei contratti di gas e luce

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Offertee gas (Pixabay) Procede l’iter di approvazione della legge di bilancio 2020. La manovra economica ha incassato il via libera della commissione in Senato e dovrà ora passare alla Camera per una seconda lettura. Tra le novità previste c’è anche lo slittamento dal 2020 al 2022 della fine del mercato tutelato per quanto riguarda il settore dell’energia, con l’impegno da parte del ministero dello Sviluppo economico a definire le modalità e i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato libero per i clienti e la ridefinizione delle regole a tutela dei consumatori per i fornitori di energia. In vista del passaggio al mercato libero, il comparatore di prezzi Sostariffe ha messo a punto un decalogo perdalle principali truffe e raggiri messi in campo dalle compagnie die gas. L’analisi del comparatore stima che queste truffe possano arrivare a costare per i ...

