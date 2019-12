Collari d’Oro 2019, tutti gli sportivi italiani premiati: lunedì la cerimonia, Giuseppe Conte assegnerà i riconoscimenti (Di venerdì 13 dicembre 2019) lunedì 16 dicembre (ore 11.00) si svolgerà l’annuale cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano. All’evento, in programma presso la palestra monumentale di Palazzo H all’interno dell’Università degli Studi del Foro Italico di Roma, sarà presente anche Giuseppe Conte: sarà proprio il Presidente del Consiglio a consegnare i Collari ai premiati e accanto a lui ci saranno Giovanni Malagò (Presidente Coni), Luca Pancalli (Presidente Comitato Paralimpico), Vincenzo Spadafora (Ministro per lo Sport). Ad essere premiati in questa occasione sono tutti i Campioni Mondiali 2019: spiccano il Settebello, Domik Paris, Federica Pellegrini, Simona Quadarella, Gregorio Paltrinieri, Dorothea Wierer, Dominik Windisch. Anche in questa occasione verranno premiati alcuni atleti che conquistarono il titolo iridato prima del 1995 e che ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Collari d’Oro